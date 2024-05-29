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İSTİB Başkanı: Dökme zeytinyağı ihracatı serbest bırakılmalı

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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, zeytinyağında rekolte beklentisi ve stok durumunun iç piyasadaki ihtiyacın yaklaşık iki katı kadar yağ olduğunu gösterdiğini belirterek, 'Bu nedenle dökme zeytinyağı ihracatının serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, zeytinyağında rekolte beklentisi ve stok durumunun iç piyasadaki ihtiyacın yaklaşık iki katı kadar yağ olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle dökme zeytinyağı ihracatının serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, zeytinyağının Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu, ülkenin zeytin ağacı varlığı ve bilhassa yüksek potansiyeliyle bir zeytin ülkesi konumunda bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de çok kaliteli zeytinyağı üreten güçlü bir sektör olduğunu ifade eden Kopuz, buna rağmen küresel piyasada Türk zeytinyağı markalarının henüz varlık gösteremediğini savundu.

Kopuz, iç piyasadaki zeytinyağı tüketiminin de istenilen miktarlarda olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Rekolte ve stok durumu göz önünde bulundurularak dökme zeytinyağına yasak getirilmişti. Bu sayede hem iç piyasa başarılı bir biçimde regüle edildi hem de kutulu zeytinyağı ihracatımız bir önceki sezona göre iki kat arttı. Ancak yeni rekolte beklentisi ve stoklar bize gösteriyor ki iç piyasadaki ihtiyacımızın yaklaşık iki katı zeytinyağımız var. Bu nedenle dökme zeytinyağı ihracatının serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Zeytinyağı Zeytin İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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