İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin 2026 yılında 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Böylece emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL ikramiye almış olacak.

BAKANLIKLAR BÜTÇE HESABINI YAPIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiye artışının bütçeye etkisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomi yönetimi, artışın kamu maliyesine getireceği yükü hesaplarken, hükümetin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

KANUN SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine toplantısında ele alınacak düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da yasalaşacak. Yasanın Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İKRAMİYENİN MALİYETİ 150 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Yaklaşık 17,7 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin toplam maliyetinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban Bayramı'nda 57,4 milyar TL olmak üzere toplamda 100 milyar TL'yi aşan ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu tutar 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alacak.

HERKES AYNI TUTARI MI ALACAK?

Bayram ikramiyesi ödemeleri herkese aynı tutarda yapılmıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, maaş hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanacak. Buna göre eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak.