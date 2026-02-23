İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
Forbes, Türkiye'nin en zengin insanları listesini açıkladı. Listeye göre Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya 13 milyar 500 milyon dolar kişisel servetiyle zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Murat Ülker'in ise 5 milyar 300 milyon dolar oldu. Listeye ilk kez giren Selçuk Bayraktar ise 2 milyar 700 milyon liralık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. kişisi oldu.
SELÇUK BAYRAKTAR İLK KEZ LİSTEDE
Savunma sanayisindeki başarılarıyla dikkat çeken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, listeye bu yıl hızlı bir giriş yaptı. 2 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. ismi olan Bayraktar, listenin en dikkat çekici yeni isimlerinden biri oldu.
Türkiye'nin en zengin insanları sırasıyla şu şekilde:
- Hamdi Ulukaya — 13.500.000.000 dolar
- Murat Ülker — 5.300.000.000 dolar
- Şaban Cemil Kazancı — 5.100.000.000 dolar
- Erman Ilıcak — 3.700.000.000 dolar
- Feridun Geçgel — 3.400.000.000 dolar
- Ferit Faik Şahenk — 3.100.000.000 dolar
- Semahat Sevim Arsel — 3.100.000.000 dolar
- Filiz Şahenk — 2.900.000.000 dolar
- Mustafa Rahmi Koç — 2.700.000.000 dolar
- Selçuk Bayraktar — 2.700.000.000 dolar