İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

Türkiye'deki kamu lojmanlarınıkira bedellerine zam geldi. 2026 yılı için yeniden belirlenen bedeller, Resmi Gazete'de yayımlandı.

100 METREKARE KALORİFERLİ KAMU LOJMANININ AYLIK KİRASI YAKLAŞIK 2 BİN TL OLDU

Buna göre, kaloriferli kamu konutlarının aylık metrekare kira ücreti 20,97 TL'ye yükseldi. 100 metrekarelik bir lojmanın aylık kira bedeli yaklaşık 2 bin TL oldu.

KALORİFERSİZ LOJMANLARDA METREKARE BAŞINA 15,99 TL KİRA

Kalorifersiz konutlarda ise kira bedeli metrekare başına 15,99 TL oldu. Kerpiç, ahşap ya da bağdadi gibi basit yapıdaki lojmanlarda ise 10,23 TL'ye yükseldi.

Tebliğin, kiraya ek olarak alınabilecek gider kalemlerini de içerdiği öğrenildi. Kaloriferci ya da kapıcı hizmeti gibi ek hizmetlerin kurumlar tarafından karşılanması halinde metrekare başına 2,46 TL ilave ücret tahsil edilebileceği belirtildi. Sayaç ayrımının yapılamadığı hallerde ise elektrik ve su için belirlenen ekstra bedeller de kira tarifesine eklenecek.