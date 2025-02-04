İşte emekli bayram ikramiyesi için en güçlü ihtimaller

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ İKRAMİYE ARTIŞLARI

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

İŞTE 2025 YILI İÇİN EN GÜÇLÜ İHTİMALLER

Bayram ikramiyelerinde, maaşlara paralel oranda %15,75'lik bir artış yapılması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL'ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

BÜTÇEYE ETKİSİ YAKLAŞIK 100 MİLYAR LİRA OLACAK

AK Parti kaynakları, şu ana kadar ikramiye artışıyla ilgili resmi bir çalışma yapılmadığını belirtiyor. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli bulunuyor ve mevcut 3.000 TL'lik ikramiyenin bütçeye maliyeti 100 ila 110 milyar TL arasında hesaplanıyor. Bu nedenle, olası bir artışın bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.