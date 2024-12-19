İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında asgari ücretin muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası asgari ücret için beklentiler yeniden hesaplanmaya başlandı. Şimşek'in açıklamaları ışığında 17.002 TL olan asgari ücretin 2025 yılı için ulaşacağı rakamlar şu şekilde olabilir:

* Mevcut enflasyona göre hesaplanması durumunda 24.992,94'ye ulaşacak.

* Yıl sonu enflasyona göre hesaplanması durumunda 24.652,9'ye ulaşacak.

3. SENARYO BEKLENEN ENFLASYON MU?

Asgari ücrette bir ihtimal de 2025 yılı rakamının beklenen enflasyona göre hesaplanması. Bu senaryoya göre 2025 yılı için Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon devreye giriyor. MERKEZ Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada 2025 yılı için yüzde 16 ve 26, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve 18 olarak açıklamıştı. Merkez'in asgari ve azami beklentisine göre hesaplandığında 2025 yılı için asgari ücret için ortaya çıkan iki tahmin de şu şekilde:

* 2025 yılı beklenen en düşük %16'ya göre 19.722,32,

* 2025 yılı beklenen en yüksek %26'ya göre 21.422,52 olacak

Şimşek'in açıklamaları asgari ücrette 2025 yılı için beklenen en düşük oranda zam yapılması durumunda bile bunun %16'nın altında olmaması yönünde netlik kazanmasını sağladı. Ancak Şimşek'in asgari ücrete 2024 mü yoksa 2025 enflasyonuna göre mi yaplacağı konusunda bir ayrıntı vermemesi soru işaretlerine neden oldu.