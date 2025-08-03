İstanbul ve Antalya Havalimanları Rekor Yolcu ve Uçak Trafigine Ev Sahipliği Yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günde 282 bin 70 yolcu ve 1698 uçuş ile Avrupa'daki en yüksek rakamlara ulaşarak rekor kırdığını, Antalya Havalimanı'nın da 228 bin 427 yolcu ve 1225 uçuş ile aynı başarıyı gösterdiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 2 Ağustos'ta rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarında, dün rekor yolcu ve uçak sayısına ulaşıldığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos'ta kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız, günlük 282 bin 70 yolcu ve 1698 uçuşla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda aynı gün hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarının bir kez daha kırıldığına işaret ederek, "Havalimanımız bir günde 1225 uçuş ve 228 bin 427 yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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