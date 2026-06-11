Kadın girişimcilere eğitim ve mentörlük işbirliği

İstanbul Topkapı Üniversitesi, kadın girişimcilerin eğitim, mentörlük ve iş geliştirme süreçlerinin desteklenmesi amacıyla Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde düzenlenen programda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi, TOGEMDER ve KOSGEB arasında kadın girişimcilerin eğitim, mentörlük ve iş geliştirme süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

"Kadın girişimciler arasında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, derneğin şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Toplumsal gelişimin yalnızca tek bir kurumun çabasıyla sağlanamayacağını ifade eden Sekmen, "Kamu sektörü, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi başarıyı beraberinde getiriyor. TOGEM-DER olarak yürüttüğümüz projelerde mutlaka bir kamu kurumu, özel sektör temsilcisi veya üniversiteyle işbirliği yapıyoruz., İstanbul Topkapı Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu çalışma da bu anlayışın bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Sekmen, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin uzun yıllardır öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, teknoloji odaklı, büyüme potansiyeline sahip ve üretim kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen kadın girişimcilere ulaşmayı amaçladıklarını aktardı.

Program kapsamında katılımcılara işletme yönetimi, finansal planlama, dijital dönüşüm, markalaşma ve yatırım süreçleri gibi birçok alanda eğitim ve destek sağlanacağını belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"İşletmelerin rekabet gücünü artırabilmesi için dijital dönüşüm, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyüme büyük önem taşıyor. Kadın girişimcilerin desteklenmesi yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasını da doğrudan etkiliyor. Proje sonunda oluşturulması planlanan kadın mentör platformu, programı tamamlayan girişimcilerin yeni girişimcilere rehberlik edecek."

Sekmen, bu sayede kadın girişimciler arasında bilgi paylaşımını, deneyim aktarımını ve dayanışmayı güçlendiren sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydederek, daha önce kadın istihdamını artırmaya yönelik çok sayıda projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Turizm, çevre ve yazılım alanlarında yürüttükleri projelere değinen Sekmen, geçmiş projelerde desteklenen kadınların yeni projelerde de yer almasını ve işlerini daha da büyütmesini arzu ettiklerini anlattı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de kadınlara yönelik bir projenin içinde bu kez "üniversite mütevelli heyet başkanı" sıfatıyla bulunmaktan onur duyduğunu ve bu gün de önemli bir işbirliğinin başlangıcında beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tezmen, "Genç, dinamik ve kendini her gün geliştiren İstanbul Topkapı Üniversitemiz ile 2005'te Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı iyilik hareketi olan TOGEM-DER ve devletimizin köklü kurumlarından olan, vizyoner ve yenilikçi yaklaşımı ile sadece KOBİ'lerimize değil, toplumun her kesimine dokunan KOSGEB arasında başlayan bu kıymetli işbirliğimizin başta ülkemiz olmak üzere herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel iş hayatımda da üniversite, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin çok büyük sinerji oluşturduğuna şahit olduğunu aktaran Tezmen, bugün imzalanan işbirliği protokolünün büyük çıktıları olacağına inandığının altını çizdi.

Kalkınma yolunda hızla ilerleyen ülkelerde bilim, sivil toplum dayanışması ve iş dünyası ile kamu kurumlarının aktif işbirliğinin önem arz ettiğine işaret eden Tezmen, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bugün başlayacak olan sürecin basit bir sertifika programı olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar aksi iddia edilse de yapılan bilimsel çalışmalar Türkiye'nin anaerkil bir toplum olduğunu ortaya koyuyor. Bu bilimsel çıktılar bizim toplum olarak kadınlarımıza verdiğimiz değerle de örtüşüyor. Kadınlarımızın toplumdaki yeri ve önemi zaten hem inançlarımıza göre hem de kültürümüze göre sorgulanamaz derecede yüksek seviyededir."

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu destek mesajı verdi

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

KOSGEB'in kadın girişimcilere ve KOBİ'lere sağladığı desteklerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu aktaran İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan işbirliklerinin ekonomik kalkınma açısından büyük değer taşıyor. Kadın girişimcilerin üretim, teknoloji ve inovasyon alanlarında daha fazla yer almalarının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynuyor. KOSGEB olarak bu alandaki destekleri sürdürmeye devam edeceğiz."