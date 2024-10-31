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İstanbul Ticaret Üniversitesi, YÖK Başarı Raporu'nda Üst Sıralarda

İstanbul Ticaret Üniversitesi, YÖK Başarı Raporu'nda Üst Sıralarda
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İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2024 İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldı. Mezunları, iş dünyasında yüksek memnuniyet oranları ile dikkat çekti ve alan ağırlıklı atıf endeksinde ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2024 İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda üç kategoride Türkiye'nin başarılı üniversiteleri arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK 2024 İzleme Raporu'nda, İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunları, iş dünyasında yeterlilikleriyle memnuniyet duyuyor. Üniversite, mezunlarının iş dünyasında sergilediği performansla Türkiye genelinde ilk üç üniversiteden biri oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi'nde 2,76 ortalamayla ikinci sırada yer aldı. Sıralama, 2023'te SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI (ESCI dahil) endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanan kurum adresli yayınlarda, aynı yayın türü ve aynı alandaki yayınlarına alınan ortalama atıf sayısının, dünyadaki aynı alandaki bir makaleye alınan ortalama atıf sayısına oranı baz alınarak oluşturuldu.

Üniversite, kütüphanesindeki e-kaynak sayısını istikrarlı şekilde arttıran üniversiteler sıralamasında da ilk sırada yer aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile kurduğu güçlü bağlar, öğrencilerin iş dünyasını daha yakından tanımasına olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bildik, iş dünyasında başarılı olmanın mezunların eğitim sırasında kazandıkları bilgi ve becerilerin pratik hayata aktarımıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Üniversite mezunlarının niteliklerinin, teknik bilgi ve becerilerini iş hayatına uyarlayabilmeleri, karmaşık sorunları çözebilme yetenekleri ve değişen koşullara hızla uyum sağlama becerileriyle ölçüldüğünü aktaran Bildik, "Öğrencilerimize evrensel standartlarda bir eğitim sunarak bu becerileri kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bildik, üniversitenin akademik kadrosunun büyük bölümünün sektör tecrübesine sahip olmasının öğrencilere problem çözme ve ekip çalışması gibi iş dünyasında önemli olan yetkinlikler kazandırmada etkili olduğunu kaydetti.

"Kurumlarla olan organik bağımız da bu yöndeki çalışmalarımıza değer katıyor"

İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunlarının yeterliliklerinin iş dünyasındaki memnuniyet oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bildik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası akreditasyonlarımız ve Erasmus programları yine öğrencilerimizin uluslararası standartlarda eğitim ve öğrenim görmelerine ve yurt dışı tecrübesi edinerek küresel rekabete hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Ülkemizin en iyi teknoparklarından biri olan Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi kurumlarla olan organik bağımız da bu yöndeki çalışmalarımıza değer katıyor."

Bildik, İTO'nun üniversitenin kurucusu ve destekçisi olması ve iş dünyasıyla olan bu yakın ilişkinin, işverenlerin mezunlardan beklentileri daha iyi anlamaya katkı sağladığını aktardı.

Mezunların iş hayatına hızla uyum sağlayarak çalıştıkları kurumlarda fark oluşturduklarını anlatan Bildik, bu başarının iş dünyasında yüksek memnuniyet oranlarına ulaşmalarını sağladığını aktardı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

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