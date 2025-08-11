İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7530 liradan, avro ise 47,6060 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 40,6830, avro ise 47,4370 lira olarak işlem görüyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7530 liradan, avro 47,6060 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 40,7510 liradan alınan dolar, 40,7530 liradan satılıyor. 47,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6060 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,6830, avronun satış fiyatı ise 47,4370 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı

Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti

Özcan Deniz'e annesinden ağızları açık bırakan suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.