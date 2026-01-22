Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,3050 liradan, avro ise 50,7650 liradan satışa sunuldu. Önceki gün dolar 43,2970, avro ise 50,8690 lira seviyelerindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,3050 liradan, avro 50,7650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,3030 liradan alınan dolar, 43,3050 liradan satılıyor. 50,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,7650 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,2970, avronun satış fiyatı ise 50,8690 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi