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İstanbul serbest piyasada dolar 50,2340, avro 56,1090 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 50,2340 liradan, avro 56,1090 liradan güne başladı. Dolar 50,2320 liradan alınıp 50,2340 liradan satılırken avro 56,1070 liradan alınıp 56,1090 liradan satılıyor; dün satış fiyatları sırasıyla 50,2330 ve 56,2130 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2340 liradan, avro 56,1090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,2320 liradan alınan dolar, 50,2340 liradan satılıyor. 56,1070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,2330 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2130 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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