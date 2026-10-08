İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150, avro 55,2590 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150, avro 55,2590 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı. Dolar 49,2130 liradan alınıp 49,2150 liradan satılırken avro 55,2570 liradan alınıp 55,2590 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,2130 liradan alınan dolar, 49,2150 liradan satılıyor. 55,2570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,2590 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 lira olmuştu.
Kaynak: AA