Haberler

İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150, avro 55,2590 liradan güne başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı. Dolar 49,2130 liradan alınıp 49,2150 liradan satılırken avro 55,2570 liradan alınıp 55,2590 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,2130 liradan alınan dolar, 49,2150 liradan satılıyor. 55,2570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,2590 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 lira olmuştu.

Kaynak: AA
Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu

6 ceset bulundu, hepsi de aynı yöntemle öldürülmüş
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var

İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Vali Gül'den korkutan uyarı
Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

Binlercesi aynı anda ortaya çıktı! Yerleşim yerlerini sardılar
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

TBMM'de seçim günü! Birçok isme yeni görev
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık iki katı olacak