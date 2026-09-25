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İstanbul serbest piyasada dolar 48,9620 liradan, avro 55,7280 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,9600 liradan alınıp 48,9620 liradan satılırken avro 55,7260 liradan alınıp 55,7280 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 48,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6860 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,9620 liradan, avro 55,7280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,9600 liradan alınan dolar, 48,9620 liradan satılıyor. 55,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7280 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6860 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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