İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Uluslararası Airshow Fuarı'nda Yer Aldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), bu yıl 14'üncü kez kapılarını açan İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarın açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinlik alanında İSG standını ziyaret ederek burada Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy'dan 2. pistin açılmasının etkileri ve havalimanındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ersoy, Bakan Uraloğlu'na günün anısı olarak İSG'nin özel hediyesi "I SAW İstanbul" yaka iğnesini takdim etti.

26-28 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı eski dış hatlar terminali ve apronunda düzenlenen fuarda sivil havacılık sektörünün tüm paydaşları bir araya geliyor. "Şehrin Havalimanı" sloganıyla misafirlerine bir havalimanı deneyimi sunmayı hedefleyen İSG, Airshow kapsamında ziyaretçilerine seyahat deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni hizmetlerini ve terminal bünyesinde yürütülen faaliyetlerini tanıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, 1996'dan bu yana düzenlenen fuarın havacılık sektörünün uluslararası düzeydeki önemli buluşmalarından biri olduğunu belirtti.

Ersoy, global sektörde geleceğe yönelik yönelimleri ve fırsatları görmek açısından bu tür etkinliklerin büyük kazanım sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlayan, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarından biri olan İSG'yi dünya havacılığında üst sıralara taşımak için çalışıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2032'ye kadar işletmecisi olan Malezya Havalimanları, dünyanın en büyük havalimanı gruplarından biri ve havalimanı işletmeciliğinde 32 yıla uzanan ciddi birikimi bulunuyor. Dünyanın en yoğun 12. havalimanı olan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nın da bulunduğu 40 havalimanını başarıyla yöneten bu tecrübenin ışığıyla İSG'nin hızlı büyümesini destekleyecek projeler oluşturuyoruz. İstanbul Airshow, bu yöndeki çalışmalarımızı yansıtmamız açısından önemli bir etkinlik."