Erkan Özkan, İstanbul Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, birliğin başkanlığına yeniden seçildi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, genel kurulda seçime tek listeyle gidildiği belirtildi. Açıklamada, oylama sonucunda mevcut başkan Erkan Özkan'ın yeniden başkanlığa seçilerek güven tazelediği kaydedildi.

Açıklamada, genel kurulda yaptığı konuşmasına yer verilen Özkan, sektörün 2025 yılında yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatından yüzde 3,5 pay aldığını, bu başarının da 2026 hedefleri için güçlü bir motivasyon sağladığını ifade etti.

Yeni dönemde sektörün küresel rekabet gücünü artırmayı, ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi ve katma değerli üretimi büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Özkan, "Sektörümüzün üretim gücünü, tasarım kapasitesini ve ihracat potansiyelini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Yeni dönemde, yalnızca mevcut başarıyı korumakla kalmayıp, yeni pazarlara açılarak, katma değerli üretimi artırarak ve sektörümüzün küresel rekabet gücünü daha da yukarı taşıyarak güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir ve dengeli bir ihracat yapısını inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İmalata dayanan sektörümüz her yıl dış ticaret fazlası veriyor"

Genel kurulda söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ise sektörün gelecek dönemde ölçek büyütme, katma değeri artırma ve çeşitli pazarlara yayılan daha dayanıklı bir ihracat yapısına ulaşma hedeflerine odaklanacağını vurguladı.

Güleç, sektörün bütünlük içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmalata dayanan sektörümüz her yıl dış ticaret fazlası veriyor ve bu gücünü artırarak sürdürüyor. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, üretime dayalı yapısıyla Türkiye ekonomisine net katkı sunan stratejik alanlardan biri olmayı sürdürüyor. Birliğimiz, koordinasyon içerisinde hareket ettiğinde çok daha büyük başarılara ulaşma potansiyeline sahip. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün gücünü pekiştirerek, ihracatta kalıcı büyümeyi sağlayacak adımların artarak devam edeceğine inanıyorum."