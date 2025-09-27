İstanbul Medipol Üniversitesi'nden İnme Hastaları için Yenilikçi Robotik Rehabilitasyon Sistemi

İstanbul Medipol Üniversitesi, inmeli hastalar için robotik rehabilitasyon alanında yenilikçi sistem "BALANSens"i geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, özellikle inmeli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan BALANSens, ayak bileğini güçlendirmeyi, dengeyi artırmayı ve yürüme fonksiyonlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Sistem, sanal gerçeklik desteği ve gerektiği kadar yardım yaklaşımıyla kişiye özel, motive edici terapi sunuyor.

Projenin yürütücülüğünü İstanbul Medipol Üniversitesi Living Robotics Laboratuvarı Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Elif Hocaoğlu üstlenirken, terapi uygulamaları İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Kaya Sarıbaş ve Medipol Hastanelerinde görev yapan fizik tedavi, rehabilitasyon ve ortopedi hekimlerinin işbirliğiyle yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Elif Hocaoğlu, sistemin, ayak bileği denge ve yürüme terapisi üzerine odaklanmış bütünleşik bir sistem olduğunu belirtti.

Hocaoğlu, tek sistemle, üç farklı terapi hizmetini sağlayabildiklerini vurgulayarak, "Bu sistem hem Türkiye'de ilk hem de dünya üzerindeki birçok sisteme rakip niteliğinde, oyunlaştırma vesilesiyle hastaların direktifi doğru şekilde gerçekleştirmesi sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Oyunlardaki başarı performanslarına bağlı olarak sistemin, hastaya ihtiyaçları doğrultusunda destek verdiğini veya geri çektiğini aktaran Hocaoğlu, "Bu da hastaların kas-iskelet sistemlerindeki gelişmelerine katkı sağlıyor. Şu anda klinik araştırmalar sürecindeyiz ve devamında sertifikasyon süreçlerine başlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Doç. Dr. Pınar Kaya Sarıbaş da sistemin özellikle inmeli hastalar için önemli bir tedavi aracı olduğuna işaret ederek, kliniklerde genellikle denge ve yürüme odaklı robotların bulunduğunu vurguladı.

Sarıba, "Bu robot ise özellikle inmeli hastalar için tasarlandı. Öncelikli olarak ayak bileklerini hazırlamayı, duyusal girdilerini artırmayı, normal eklem hareket açıklıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ardından dengelerini ve yürüme becerilerini iyileştirmeye odaklanıyoruz. Uzman doktorlarımızın belirlediği kriterlere uygun olarak bize yönlendirilen hastalarla tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.