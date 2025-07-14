İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 15 Bin Öğrenci Diplomalarını Aldı

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 6 gün süren törenlerin ardından toplam 15 bin öğrenci diplomasına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Medipol Üniversitesi Güney Kampüs'te 6 günde gerçekleştirilen "2024-2025 Eğitim-Öğretim Mezuniyet Töreni" etkinliğinde, 12 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokul (MYO) öğrencisine diplomaları teslim edildi.

Törenlere, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Bahadır Kürşat Güntürk, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Rektör Yardımcıları Recep Öztürk, Yasemin Yüksel Durmaz ve Genel Sekreter Abdurrahman Çetin'in yanı sıra Medipol eğitim ve sağlık grubunun yöneticileri, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilenlerden Bahadır Kürşat Güntürk, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin enstitüleri, fakülteleri ve yüksekokullarıyla, 40 bini aşkın öğrencisi ve 50 bini geçen mezunuyla nitelikli ve istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Güntürk, "Kurulduğumuz günden bu yana eğitimde ve araştırmada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedefledik. Geçtiğimiz yıl, Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak kurumsal akreditasyon aldık. Şimdi ise hedefimiz, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak." ifadelerini kullandı.

Diplomaya giden yolda, mezunların yanı sıra ailelerinin de büyük emek sarf ettiğine değinen Güntürk, öğrencilerin yalnızca mesleki değil, etik ve insani değerlerle donatılan bireyler olarak yetiştirildiğini kaydetti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güntürk, şunları kaydetti:

"Aldığınız diploma, sadece bir meslek sahibi olduğunuzu değil; planlı, sorumluluk sahibi, kararlı ve çalışkan bireyler olduğunuzu da gösteriyor. Hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin, özünüzde insanlığa faydalı olmaya çalışın. Dürüstlükten ve adaletten asla taviz vermeyin. Kendinize inanın, potansiyelinizin farkında olun. Unutmayın ki her büyük değişim bir hayalle başlar ve o hayale yöneltilen inançla büyür. Bugün aldığınız diploma bir anahtar, ama kapıyı açacak olan, sizsiniz. Bu diplomanın gerçek değerini, onu nasıl taşıdığınız belirleyecek."

"Etik duyarlılık ve toplumsal sorumlulukla hareket etmek gerekiyor"

Recep Öztürk de mesleki bilginin yanı sıra etik duyarlılık ve toplumsal sorumlulukla hareket etmenin önemini vurguladı.

Küresel ölçekte yaşanan krizlere değinen Öztürk, "Gazze'de sağlık hizmetleri neredeyse tamamen durdu. Bu durum, yalnızca savaş hukukunun değil, evrensel tıp etiğinin de ihlali. Doğu Türkistan'da sistematik baskılar yaşanıyor. Hekimlik, insanlığın ortak vicdanına bağlı bir sorumluluk. Elinizde tuttuğunuz diplomalar uzun bir eğitimin ürünü. Ancak gerçek hekimlik, bu bilgiyi insanlık yararına nasıl kullandığınızla ölçülür." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin gelişim sürecine değinen Öztürk, 2010 yılında öğrenci kabul etmeye başladıklarını, 12 fakülte, 5 enstitü, 3 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokulla 40 bini aşkın öğrenci ve mezunla Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

Yasemin Yüksel Durmaz ise Medipol'ün istikrarlı büyümesine, ulusal ve uluslararası alandaki akademik başarılarına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemiz, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından hazırlanan birçok uluslararası sıralamada yer almakta ve her yıl konumunu güçlendiriyor. İstanbul Medipol Üniversitesi, akademik performansa dayalı olarak hazırlanan URAP 2025 sonuçlarına göre Türkiye'deki 68 vakıf üniversitesi arasında 9. sırada yer alıyor. Ayrıca TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksi'nde vakıf üniversiteleri arasında 6. sırada yer alarak girişimcilik ekosistemindeki gücünü kanıtladı."