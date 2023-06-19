İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları grev sonunda haklarını aldı

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası'nda örgütlü olan İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları, 39 günlük grev sonucunda haklarını aldı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre, çalışanların maaşına birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılırken yan haklarında da artış oldu.

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası'nda örgütlü olan İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları, 8 Mayıs'ta başlattıkları grevin 39. gününde haklarını aldı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre, çalışanların maaşına birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılırken yan haklarında da artış oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajanslarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) çalışanları, 39 günlük grev sonucunda haklarını aldı. Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası'nda (TEZ-KOOP-İŞ) örgütlü olan İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları, 2022 yılının aralık ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci ayında, işveren sendikası YEREL-SEN'in teklifine karşı 8 Mayıs tarihinde greve çıktı.

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası, grev kararında, İSTKA bileşenleri arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası'nın yaptırdığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 92,97, İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul yaşam maliyeti araştırmasında yüzde 86,14 oranında yıllık artış söz konusuyken işverenin ücret ve haklarda iyileştirme bir yana yeni kayıplar yaratan teklifini kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade etti.

İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları, 39 günlük grevlerinin sonucunda, 15 Haziran'da toplu iş sözleşmesi masasından haklarını alarak kalktı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle İSTKA işçileri, birinci yıl ilk altı ayında yüzde 30 zam aldı. Yemek yardımı net 110 TL, yol yardımı bin 208 TL, konut yardımı 3 bin 500 TL, bölge yardımı bin 500 TL oldu. Bununla birlikte işçiler, birinci yıl için 50 günlük, ikinci yıl için 60 günlük ikramiye alacaklar. Ayrıca her kıdem yılı için uzman personel aylık 146 TL/net, destek personeli aylık 110 TL/net ve sürekli işçi ise aylık 73 TL/net kıdem zammı alacak. İSTKA'da bayram yardımı net 715 TL'ye yükselirken güvenlik, şoför ve temizlik personeli için yıllık 2 bin 300 TL giyim yardımı ödenecek.

"KAMU İŞ YERİNDE İŞÇİLERİN 39 GÜNLÜK GREVİN ARDINDAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MASASINDAN KAZANIMLA KALKMASI ÇOK ÖNEMLİ"

İSTKA grevini değerlendiren TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, bu grevin uzun bir süre sonra bir kamu iş yerinde yapılmış ilk grev olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Beyaz yakalı çalışanların ağırlıkta olduğu, niteliği ve prestiji yüksek çalışmalar yürüten bir kamu iş yerinde işçilerin 39 günlük grevin ardından toplu iş sözleşmesi masasından kazanımla kalkması çok önemli. Sendikamız TEZ-KOOP-İŞ önderliğinde elde edilen bu kazanım, tüm kalkınma ajansları başta olmak üzere işkolumuzdaki tüm iş yerleri için örnek teşkil edecek" açıklamasını yaptı.