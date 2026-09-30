İstanbul Jewelry Show kapılarını 60. kez açtı, yaklaşık 1000 marka katıldı

İstanbul Mücevher Fuarı- İstanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi'nde 60'ıncı kez kapılarını açtı.

60. İstanbul Jewelry Show'da (IJS), yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 1000 markanın katılımıyla mücevher setlerinden altın ve gümüş takılara, üretim makinelerinden pırlantalara, sezonun en yeni koleksiyonlarına kadar toplam değeri milyarlarca lirayı bulan binlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IJS'nin açılış töreni, Informa Türkiye Genel Müdürü Tuğber Yaşa, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Fatih Kemahlı, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ile yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerinin katılımıyla yapıldı.

"Kuyumculuk sektörünün önümüzdeki dönemde de inovasyon ve yaratıcılık ile ilerleyebilmesi önemli"

Törende konuşan İSO Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Fatih Kemahlı, fuarda sergilenen her bir mücevherin bir tasarımcının hayali, bir ustanın emeği ve bir üreticinin aldığı sorumlulukla vücut bulduğunu ve dünyada arzulanan mücevherler haline geldiğini söyledi.

Sektörün gücünü "cevherden mücevhere yolculuk" olarak tanımlayan Kemahlı, "Ham maddeye teknolojimizi, tecrübemizi, bilgimizi, emeğimizi katarak bu güzel vatan için katkı yaratıyoruz. Kuyumculuk sektörünün önümüzdeki dönemde de inovasyon ve yaratıcılık ile ilerleyebilmesi ve gelişebilmesi bizler için çok önemli. Bu sebeple ham maddeye kolay ve etkin uluslararası şartlarda ulaşmak, üreticilerimiz için en büyük atölyemizden en küçük atölyemize kadar büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Kemahlı, İSO olarak sektöre yönelik ortak çözümler geliştirme konusunda tüm sektör paydaşlarını dinlediklerini dile getirdi.

İTO Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, IJS'nin dünyanın marka fuarlarından biri haline geldiğini ve fuarın Türk mücevheratçılarının gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türk kuyumculuğunun kapasitesi, imkanları ve yeteneklerinin dünya çapında bir öneme sahip olduğunu belirten Özboyacı, "En iyi olmak için mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Fuarların kalabalık olması önemli değildir, önemli olan iş olmasıdır. Bu fuarda da çok güzel işler olacağına inanıyorum." dedi.

4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarda ziyaretçilerini ağırlayan fuar, 3 Ekim Cumartesi akşamı sona erecek.

Kaynak: AA