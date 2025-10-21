Haberler

İstanbul İhracatçı Birlikleri 2024'te Dış Satımda %5,8 Artış Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ocak-eylül döneminde dış satımını %5,8 artırarak 9 milyar 200 milyon dolara yükseltti. ABD, Irak ve AB ülkeleri en fazla ihracat yapılan bölgeler arasında yer aldı.

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) dış satımı, yılın ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 9 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre Birlik, bünyesindeki 7 ihracatçı birliğiyle 9 ayda 198 ülkeye ihracat yaptı.

Birliğin bu dönemde imza attığı ihracat yıllık bazda yüzde 5,8 artışla 9 milyar 200 milyon dolara ulaşırken, ülke dış satımındaki payı yüzde 5,3 oldu.

Birlik, eylül ayında ise 1 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu dönemde değer bazında en fazla ihracat 586 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, sektör özelinde bu ülkeye en fazla satışı "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen şeker ve şeker mamulleri alt sektörü" ile "gemi, yat ve hizmetleri" sektörü gerçekleştirdi.

İkinci sırada Irak yer alırken, bu ülkeyi Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya izledi.

Irak ihracatta "ağaç ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller", Birleşik Krallık'a dış satımda "kağıt ve karton ürünleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü", Almanya ve İtalya'ya ihracatta ise "fındık ve mamulleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2 milyar 310 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine yapılan dış satım, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı.

Liderlik hububatta

Bu dönemde İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2 milyar 862 milyon dolarla en yüksek dış satıma imza attı. Bu birliği 2 milyar 776 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 483 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 954 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 513,5 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 464 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 246 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, "İİB, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleriyle eylül ayını yoğun geçirdi. Dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen önemli fuarlara yaptığımız milli katılım organizasyonlarımız ve alım heyetlerimizin de olduğu yoğun bir ay yaşadık." ifadesini kullandı.

Özkan, pazar çeşitliliğini ve ihracatı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.