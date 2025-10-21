İstanbul İhracatçı Birlikleri 2024'te Dış Satımda %5,8 Artış Sağladı

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) dış satımı, yılın ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 9 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre Birlik, bünyesindeki 7 ihracatçı birliğiyle 9 ayda 198 ülkeye ihracat yaptı.

Birliğin bu dönemde imza attığı ihracat yıllık bazda yüzde 5,8 artışla 9 milyar 200 milyon dolara ulaşırken, ülke dış satımındaki payı yüzde 5,3 oldu.

Birlik, eylül ayında ise 1 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu dönemde değer bazında en fazla ihracat 586 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, sektör özelinde bu ülkeye en fazla satışı "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen şeker ve şeker mamulleri alt sektörü" ile "gemi, yat ve hizmetleri" sektörü gerçekleştirdi.

İkinci sırada Irak yer alırken, bu ülkeyi Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya izledi.

Irak ihracatta "ağaç ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller", Birleşik Krallık'a dış satımda "kağıt ve karton ürünleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü", Almanya ve İtalya'ya ihracatta ise "fındık ve mamulleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2 milyar 310 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine yapılan dış satım, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı.

Liderlik hububatta

Bu dönemde İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2 milyar 862 milyon dolarla en yüksek dış satıma imza attı. Bu birliği 2 milyar 776 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 483 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 954 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 513,5 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 464 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 246 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, "İİB, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleriyle eylül ayını yoğun geçirdi. Dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen önemli fuarlara yaptığımız milli katılım organizasyonlarımız ve alım heyetlerimizin de olduğu yoğun bir ay yaşadık." ifadesini kullandı.

Özkan, pazar çeşitliliğini ve ihracatı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirtti.