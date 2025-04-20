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İstanbul Havalimanı'ndan Dörtlü Pist Operasyonu Hedefi

İstanbul Havalimanı'ndan Dörtlü Pist Operasyonu Hedefi
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İstanbul Havalimanı, eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunu başarıyla tamamladıktan sonra dörtlü bağımsız pist operasyonuna geçmeyi hedefliyor. İGA yetkilileri, bu gelişimin uzun soluklu planlama ve titiz tasarım süreci gerektirdiğini vurguladı.

ABD'nin ardından Avrupa'da ilk kez eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna başlayan İstanbul Havalimanı'nda yeni hedefin eş zamanlı dörtlü bağımsız pist olduğunu duyurdu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi. İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu'nun yaptığı açıklamada "Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazırız" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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