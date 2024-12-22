Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu duyurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise gorilin doğal yaşam alanı olan Nijerya'ya geri gönderilmesini planlandıklarını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün Nijerya'dan gelen bir uçağın kargo bölümüne saklanan yavru goril bulunmuştu.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu

"UFAKLIĞIN DURUMU İYİ"

Kaçakçıların eline düşen goril, İstanbul'da koruma altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin yeni görüntülerini "Ufaklığın durumu şu an iyi" notuyla paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu

NİJERYA'YA GERİ GÖNDERİLECEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde tutulan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Yetkililer, kısa sürede yavru gorilin doğal yaşam alanına, Nijerya'ya geri gönderilmesini planlandıklarını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
img

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
img

İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

10 milyon suriyeliye baktınız şu yavru goril mi ağır geldi. Belli ki Nijeryada ziyan olacak. DEVLETİMİZ BU YAVRUYA SAHİP ÇIKMALI. BAKAMAM DERSENİZ BANA VERİN BEN BAKARIM.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFA null:

yasak yasak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmrah Çankaya:

he he kesin bakarsın :)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFA null:

yasak olduğunu bilmiyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarırecep kaya:

senide ait olduğun yere göndermeli

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdikduran adam:

sen bu kafayla kendine nasıl bakıyorsun acaba

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Buda bebek değil mi anasından koparıp gelmiş vicdansızlar yazıklar olsun ! Diğer hayvanlar da yurduna gönderilsin Hayvanat bahçeleri kapatılsın ! İnsanoğlu çok çok acımasız

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Gorili geri gonderiyorsunuz. almiyorsunuz hayvanat bahcesine... Suriyelileri memleklerine gondermiyorsunuz... sehirlere aliyorsunuz... su goril bence daha tatli...

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gözüaçık:

Gorili de pç ettiler. Gelmiş işte sahip çıkın.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuleyman Aytekin:

çok tatlı güzel nasıl bakar çok üzüldün

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı: Sonuçlarından sorumlusunuz
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Asgari ücret neden erken açıklandı? Adana elektrik kesintisi! 25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 25 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 25 Aralık Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 25 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 25 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Manisa elektrik kesintisi! 25 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 25 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.