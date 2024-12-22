İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu duyurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise gorilin doğal yaşam alanı olan Nijerya'ya geri gönderilmesini planlandıklarını belirtti.
İstanbul Havalimanı'nda önceki gün Nijerya'dan gelen bir uçağın kargo bölümüne saklanan yavru goril bulunmuştu.
"UFAKLIĞIN DURUMU İYİ"
Kaçakçıların eline düşen goril, İstanbul'da koruma altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin yeni görüntülerini "Ufaklığın durumu şu an iyi" notuyla paylaştı.
NİJERYA'YA GERİ GÖNDERİLECEK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde tutulan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Yetkililer, kısa sürede yavru gorilin doğal yaşam alanına, Nijerya'ya geri gönderilmesini planlandıklarını belirtti.