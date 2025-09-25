Haberler

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı, 15-21 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Raporda, İstanbul'u Frankfurt, Amsterdam, Charles de Gaulle ve Londra Heathrow havalimanları izledi.

İstanbul Havalimanı, 15-21 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 15-21 Eylül dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1407 uçuşla Frankfurt, 1405 uçuşla Amsterdam, 1374 uçuşla Charles de Gaulle ve 1335 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü

Stüdyodan kovulan yarışmacı şefin üzerine yürüdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.