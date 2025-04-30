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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu
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İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Amsterdam, Londra, Paris ve Frankfurt havalimanları İstanbul'un ardından geliyor.

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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