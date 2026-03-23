İstanbul Havalimanı günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

9-15 Mart tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Amsterdam Schiphol, Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle havalimanları onu takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1271 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
