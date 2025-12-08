Haberler

İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Güncelleme:
İstanbul Havalimanı, 24-30 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi. Diğer büyük havalimanları arasında Londra Heathrow, Amsterdam ve Paris de yer aldı.

İstanbul Havalimanı, 24-30 Kasım arasında günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 24-30 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1288 uçuşla Londra Heathrow, 1259 uçuşla Amsterdam, 1221 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1193 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 738 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.

