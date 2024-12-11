İstanbul Finans Merkezi ve Abu Dhabi Global Market Arasında İşbirliği Anlaşması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) uluslararası finans merkezi Abu Dhabi Global Market (ADGB) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek amacıyla yola çıkan Merkez, önemli bir anlaşmaya daha imza attı.

ADGB ile İFM arasında yapılan işbirliği anlaşması, kamu ve özel sektör bankaları, varlık yönetim şirketleri, aracı kurum, sigorta ve profesyonel hizmet şirketleri ile Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Anlaşma kapsamında ADGB ile İFM, araştırma, geliştirme, eğitim, bilgi paylaşımı ve teknolojik gelişmeler konusunda karşılıklı işbirliği içinde olurken, ortak çıkarlar doğrultusunda tanıtım ve uluslararası kalkınma için çeşitli toplantı, konferans, seminer ve diğer tanıtım etkinliklerinin hazırlanmasında birbirlerini destekleyecek.

Türkiye ile BAE iş dünyası temsilcilerinin de her iki ülkede düzenlenecek ilgili etkinliklere katılımı sağlanacak. Her iki taraf için kapasite geliştirme alanında teknik yardım, bilgi transferi, beceri ve politika geliştirme konularında işbirlikleri hayata geçirilecek.

Taraflar, yeşil ve sürdürülebilir finans ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG), yeşil tahviller, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir ve sorumlu yatırımlar gibi çeşitli alanlarda da uzmanlık alışverişi yoluyla bu alanları destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, imzalanan anlaşmanın, İFM'nin bölgedeki etkisini giderek artırdığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abu Dhabi Global Market, Abu Dabi Emirliği'ni küresel bir finans merkezi olarak tanıtmak, ekonomisini geliştirmek ve finansal yatırımlar için cazip ortam haline getirmek için kurulmuş bir finansal serbest bölge, dünya finans merkezlerinin de işbirliği içinde olduğu küresel bir pazar görevi yapıyor. İFM olarak Abu Dhabi Global Market ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasının, iki merkezin yakın geleceğini daha da güçlü kılacağına inanıyoruz. Anlaşmayla her türlü bilgi birikimi, tecrübe, teknolojik yenilikler ve uygulamalara yönelik gelişmeleri karşılıklı olarak paylaşma imkanımız olacak. Bu anlaşma vesilesiyle aynı zamanda finans merkezleri, içinde yer alan kurumların da birbirleriyle paylaşımlar yapabildiği, koordineli şekilde çalışılabilecek bir ekosistemi de oluşturacak."