İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Erdem, AA Finans Masası'na konuk oldu Açıklaması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, gerek bankacılık, gerek bankacılık dışı alanlarda faaliyet gösteren finans sektörü firmalarının İFM'de çalışmaya başladığını belirterek, "2026 yılı bu taşınmaların daha hızlı olduğu, İstanbul Finans Merkezi'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine büyük oranda ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak." dedi.

Erdem, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

İstanbul Finans Merkezi'nin oluşturulması sürecine ilişkin bilgi veren Erdem, İFM'yi anlatmadan önce İstanbul'un tarihi ve doğal konum olarak bir merkez hüviyetinde bulunduğuna dikkati çekerek, İstanbul'u kültürlerin buluşma noktası, yüzyıllardır bir ticaret merkezi ve medeniyetlerin buluşma merkezi olarak nitelendirdi.

Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un çok büyük bir atılım ve yatırım süreci yaşadığını, bunun neticesinde şehrin çok ciddi bir dönüşüme sahne olduğunu kaydetti.

Bugün yapılmış olan yatırımlarla birlikte İstanbul'un küresel ticaret ve lojistik merkezi konumunda yer aldığını ifade eden Erdem, "Bütün bunları topladığınız zaman aslında işin doğal seyrinde, İstanbul'un önce bölgesel, sonra küresel bir finans merkezi olma vizyonu kaçınılmaz oluyor. Bu realiteden hareketle devletimizin koymuş olduğu vizyon çerçevesinde uzun soluklu bir çalışma yürütüldü. İlk önce İstanbul'un bir uluslararası finans merkezi olma hususu kamu strateji belgelerinde kendine yer buldu." diye konuştu.

Erdem, şöyle devam etti:

"Kamu strateji belgelerinden çalışma grupları oluşturuldu, İstanbul Finans Merkezi'nin fiziki altyapısıyla ilgili projelendirmeler, planlamalar yapıldı. Bununla birlikte mevzuat altyapısını oluşturmak için gerekli çalışmalar yapıldı. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2023 yılında İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabıyla birlikte faaliyete başladığını görmek bizlere nasip oldu. Bu tarihsel süreçten gelirsek aslında İstanbul Finans Merkezi'nin misyonunu şu cümlede özetleyebiliriz. Geleceğin inşa edildiği kadim bir buluşma noktasıdır İstanbul Finans Merkezi."

"Finans sektörünün bankacılık ve bankacılık dışı tüm spektrumlarında faaliyet gösteren firmalar İFM'de çalışmaya başladı"

Ahmet İhsan Erdem, bugün itibarıyla 20 bine yakın çalışanın İFM'deki çeşitli kurumlarda çalıştığını, söz konusu merkezin kapasite olarak 50 ila 70 bin çalışana konforlu bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Günlük ziyaretçi trafiğine ilişkin detayları paylaşan Erdem, yaklaşık her gün 100 binin üzerinde insanın İFM'yi kullandığını dile getirdi.

2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle bankalar etabının faaliyete geçtiğini anımsatan Erdem, bankalar etabının faaliyete geçirilmesiyle o tarihten itibaren kamu bankalarının çalışmalarını İFM'de yürüttüklerini anlattı.

Erdem, finans alanında denetleyici, düzenleyici kurumların da faaliyetlerini bu merkezde yürüttüğüne değinerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şu anda faaliyetlerini İFM'de ilerlettiğini söyledi.

İlerleyen safhalarda Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) da İFM'ye taşınmasının planlandığını bildiren Erdem, Borsa İstanbul'un da gelecek dönemde burada yer alacağını aktardı.

Erdem, "Finans sektörünün gerek bankacılık gerek bankacılık dışı tüm spektrumlarında faaliyet gösteren firmalar bugün İstanbul Finans Merkezi'nde çalışmaya başladı. 2026 yılı bu taşınmaların daha hızlı olduğu İstanbul Finans Merkezi'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine büyük oranda ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak." ifadelerini kullandı.

"İFM, dıştan dışa ticaret diye tabir edilen alanların da merkezi"

İFM Genel Müdürü Erdem, merkezin sunduğu fiziki altyapının yanı sıra mevzuat altyapısının da önemli olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun TBMM tarafından onaylandığını anımsatan Erdem, burada yer alacak firmalara sunulacak avantajlar, sağlanacak operasyonel esnekliklerin detaylı bir şekilde ele alındığını aktardı.

Erdem, çeşitli kıstaslara bağlı ve birçok faaliyet alanlarına özel olarak, İFM'de yer alan firmaların, finansal faaliyetlerinden elde edecekleri gelirleri kurumlar vergisi matrahından yüzde 100 düşebilme imkanına sahip olduğunu belirtti.

Bununla birlikte çalışanlara yönelik olarak da cazip unsurların bulunduğunu dile getiren Erdem şu bilgileri verdi:

"Tersine beyin göçünü teşvik etmek ve uluslararası yetenekleri İstanbul Finans Merkezi'ne çekebilmek için meclisimizin kararıyla devletimizin öngördüğü şöyle teşvikler söz konusu. Son 3 yılını yurt dışında geçiren yerli veya yabancı olduğuna bakılmaksızın kişiler, İstanbul Finans Merkezi'nde istihdam edildikleri takdirde tecrübe yıllarına göre değişen oranlarda yüzde 60 ila yüzde 80 oranında gelir vergisi istisnasından istifade edebiliyorlar. Bu çalışanlar için uluslararası yetenekler ve halihazırda yurt dışında çalışan Türk vatandaşları için çok cazip bir teşvik unsuru. İstanbul Finans Merkezi, dıştan dışa ticaret diye tabir edilen alanların da aslında merkezi."

Erdem, yabancı personel istihdamında da belirli şekillerde kolaylıklar sağlandığına işaret etti.

Bu doğrultuda "Tek Durak Büro" yapısını faaliyete geçirdiklerinden bahseden Erdem, bu yapının koordinasyonunun Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Erdem, Tek Durak Büro ile şirketlerin ve çalışanların her türlü ilgili izin ve lisans süreçlerinin sürdürüldüğünü belirterek, "Yani farklı farklı kamu kurumlarına gitmektense ilgili izin ve lisans süreçlerini İFM'de fiziki olarak yer alan bu büroda gerçekleştirebiliyorlar. Bu çok ciddi kolaylık ve esneklik sağlıyor, hız sağlıyor. Çalışma ve oturma izinleri de bu büro marifetiyle yürütülebiliyor, yürütülebilecek." diye konuştu.

"Firmalarımız yerleşim süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor"

Ahmet İhsan Erdem, İFM'de yer almak isteyen şirketlerin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin nasıl işlediğine ilişkin de bilgi verdi.

Söz konusu süreçlerin olabildiğince şeffaf şekilde ilerlediğine dikkati çeken Erdem, İstanbul Finans Merkezi'nde firmaların yararlanabilmesi amacıyla dijitalleştirilmiş bir süreç yönetiminin uygulandığını ifade etti.

Erdem, söz konusu süreçleri şu şekilde anlattı:

"Kiralama için bizim web sitemiz üzerinden ilgililer, kiracı adayları başvurabiliyor. Bu başvuruların sonrasında hemen ilgili birimlerimiz kendileriyle irtibata geçip ofisimize davet ediyorlar. Bununla birlikte teknik ihtiyaçları ve fiziki ihtiyaçları bağlamında ne gibi büyüklükte bir ofise ihtiyaç duyuluyor, bu hususlar netleştiriliyor ve eş anlı olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizle birlikte yürüttüğümüz bir İFM portal adında bir portal var. Bu portaldan da katılımcı belgesi başvurusu için kendilerini yönlendiriyoruz. Bu da çok basit, çok net ve hızlı akan bir süreç. İFM'deki teşviklerden yararlanabilmek için bir giriş bileti gibi değerlendirebilirsiniz. Oradaki süreçler hızlıca tamamlandıktan sonra, şartlarda anlaşıldığı takdirde yer teslimi yapılıyor ve firmalarımız yerleşim süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor."

(Sürecek)