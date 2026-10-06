Haberler

İstanbul Ekonomi Forumu, 8-9 Ekim'de 16 merkez bankası başkanını ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB, 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ağırlayacak. Foruma 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 başkan yardımcısı katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek.

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı İstanbul Ekonomi Forumu, TCMB'nin İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde 8-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek ve küresel diyalog için yeni bir zemin sunacak olan Forum, uluslararası politika diyaloğunu ve işbirliğini teşvik ederken, küresel ekonominin geleceğine dair tartışmalara yön veren seçkin bir platform haline gelmeyi hedefliyor.

Foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de katılacak.

Foruma 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 merkez bankası başkan yardımcısı katılım sağlayacak.

Katılımcılar, giderek parçalanan küresel ekonomide yol alma, belirsizlik ortamında para politikası, borç dinamikleri ve yapay zeka ile dijital inovasyonun makroekonomik politika üzerindeki etkileri gibi çok çeşitli konularda tartışmalar yürütecek.

Farklı bakış açılarını ve uzmanlık alanlarını bir araya getiren Forum, faydalı diyalogları teşvik etmeyi ve daha dayanıklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Forum hakkında detaylı bilgiye "https://istanbulef.org/ief-2026/" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

Suçlamalar vahim! Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Messi yarın son kez sahada! Vedası en çok gol attığı statta
Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Yol kenarında bekleyenlerin üzerine uçtu: Çok sayıda yaralı var
Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

Hem meyvesi hem çiçeği para: Eken bir senede evini arabasını alıyor
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”