İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde İslami Finansın Geleceği Ele Alındı

İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde İslami Finansın Geleceği Ele Alındı
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, 2'nci İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde İslami finansın daha fazla görünürlük kazanması ve stratejik bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

2'NCİ İSTANBUL Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde, 'İslam Ekonomisi Araçları ve Kurumları için İletişim ve Pazarlamanın Dinamikleri' başlıklı panelin moderatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, "İslami finansta giderek artmakta olan ana akım, finansal anlatılarda giderek daha az görünmektedir. Aynı şekilde küresel finansal piyasalarda da potansiyelini tam olarak karşılaması için çalışılması, performans, inovasyon ve küresel etkinin yaratılması gerekmektedir. Burada net ve bütüncül bir yol haritasına ihtiyacımız var" dedi.

Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi ve Albaraka Grubu'nun katkıları ile düzenlenen 2'nci İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin 3'üncü gününde, 'İslam Ekonomisi Araçları ve Kurumları için İletişim ve Pazarlamanın Dinamikleri' başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörü olarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, "İslami Finans Ekositemi'nin görünürlüğünün artması, daha büyük katılımcılara ulaşabilmesi ve küresel finansın geleceğini şekillendirebilmesi için stratejik anlayışa ihtiyacı var. İslami Finans'a baktığımız zaman bir değer, dinamik bir sistem ve küresel ekonomi içinde kendine yer açan finansal paradigmalar sürekli olarak evrim geçirmekte. Stratejik olarak baktığımızda da, İslami Finans'ın daha az temsil edildiğini görebiliyoruz" dedi.

'NET VE BÜTÜNCÜL BİR YOL HARİTASINA İHTİYACIMIZ VAR'

Yücel, "Dijital medya alanında İslami finans daha az kendine yer buluyor. İslami finansta giderek artmakta olan ana akım, finansal anlatılarda giderek daha az görünmektedir. Aynı şekilde küresel finansal piyasalarda da potansiyelini tam olarak karşılaması için çalışılması, performans, inovasyon ve küresel etkinin yaratılması gerekmektedir. Burada net ve bütüncül bir yol haritasına ihtiyacımız var. Buradaki insanların çoğu böyle bir haritaya ihtiyaç duyuyor. Umarım bu panel buna dönük bir ilk adım olur. Bir yol haritası olur. Kendi ihtiyaçlarımıza göre değiştirip, kişiselleştiririz bunları. Bunları birlikte gerçekleştirebiliriz. Herkes kendi başına değil. İletişimciler olarak, hükümet kuruluşları olarak, STK'lar olarak, düşünürler olarak, finans profesyonelleri ve medya olarak burada işbirlikçi bir çabanın içine girmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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