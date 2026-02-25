Haberler

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti Haber Videosunu İzle
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Ankara'ya 430 kilometrelik yolculukta taksimetrede 18 bin 250 TL yazmasına rağmen ücreti az bulan taksi şoförü, yolculuk sırasında "Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü.

  • İstanbul'dan Ankara'ya 430 kilometrelik yolcu taşıyan bir taksi şoförü, taksimetrede görünen 18 bin 250 TL'yi az bulduğunu söyledi.
  • Şoför, kilometre sayacının az gösterdiğini, dönüş yolculuğu, araç kiralama, diğer masraflar ve yakıt tüketiminin de hesaba katılması gerektiğini belirtti.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar 430 kilometre için 18 bin 250 TL'yi yüksek bulurken, bazıları yakıt fiyatları ve işletme giderleri nedeniyle ücretin makul olabileceğini savundu.

İstanbul'dan Ankara'ya 430 kilometrelik yolcu taşıyan bir taksi şoförünün, yolculuk sırasında taksimetrede görünen 18 bin 250 TL'yi az bulduğunu söylemesi gündem oldu. Yaklaşık 420 dolara karşılık gelen ücret üzerinden şehirler arası taksi tarifeleri yeniden tartışmaya açıldı.

"KİLOMETRE SAYACI ÇOK AZ GÖSTERDİ"

Yolculuk esnasında konuşan şoför, "Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım." ifadelerini kullandı. Şoför, yalnızca gidiş ücretinin değil, Ankara'dan İstanbul'a boş dönüş maliyetinin de hesaba katılması gerektiğini dile getirdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler 430 kilometrelik mesafe için 18 bin 250 TL'yi yüksek bulurken, bazıları da yakıt fiyatları ve işletme giderleri göz önüne alındığında ücretin makul olabileceğini savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak

3 gününüz var! Başvuru yapmayan parayı alamayacak
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var