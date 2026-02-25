İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya 430 kilometrelik yolculukta taksimetrede 18 bin 250 TL yazmasına rağmen ücreti az bulan taksi şoförü, yolculuk sırasında "Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü.
İstanbul'dan Ankara'ya 430 kilometrelik yolcu taşıyan bir taksi şoförünün, yolculuk sırasında taksimetrede görünen 18 bin 250 TL'yi az bulduğunu söylemesi gündem oldu. Yaklaşık 420 dolara karşılık gelen ücret üzerinden şehirler arası taksi tarifeleri yeniden tartışmaya açıldı.
"KİLOMETRE SAYACI ÇOK AZ GÖSTERDİ"
Yolculuk esnasında konuşan şoför, "Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım." ifadelerini kullandı. Şoför, yalnızca gidiş ücretinin değil, Ankara'dan İstanbul'a boş dönüş maliyetinin de hesaba katılması gerektiğini dile getirdi.
KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler 430 kilometrelik mesafe için 18 bin 250 TL'yi yüksek bulurken, bazıları da yakıt fiyatları ve işletme giderleri göz önüne alındığında ücretin makul olabileceğini savundu.