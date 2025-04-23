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İstanbul'daki Deprem İçin İletişim Operatörlerinden Ücretsiz Destek

İstanbul'daki Deprem İçin İletişim Operatörlerinden Ücretsiz Destek
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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası müşterilerine acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımladıklarını açıkladı. Operatörler, afet sonrası iletişim desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla müşterilerinin acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Cep telefonu operatörlerinden Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, vatandaşların acil ihtiyaçları için ücretsiz iletişim desteği verileceğini açıkladı.

Turkcell paylaşımında, Marmara Denizi merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "İstanbul ve Tekirdağ illerindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmıştır." ifadesini kullandı.

Türk Telekom da İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremler sebebiyle İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır."

Vodafone'dan yapılan açıklamada ise "Meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletir, deprem bölgesinde yer alan müşterilerimizin yakınları ile iletişimine destek olmak için hatlarına ücretsiz 3 gün geçerli her yöne 300 dakika, 3 GB internet ve 300 SMS yüklemekteyiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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