İstanbul'daki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de şirketleri sarsmaya devam ederken, İstanbul'un köklü işletmelerinden biri olan Tarihi Şahin Lokantası da kepenk indirdi. 58 yıldır Beyoğlu'nda hizmet veren ünlü lokanta, artan maliyetler ve ekonomik dar boğaz nedeniyle iflas etti.

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddederek, şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti. Mahkeme, 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle iflasın açılmasına karar verdi.

İFLAS KARARI SİCİL GAZETESİ'NDE İLAN EDİLECEK

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mahkeme, iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine hükmetti.

BEYOĞLU MÜDAVİMLERİ ÜZGÜN

İstanbul'un lezzet duraklarından biri olarak bilinen Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve müdavimleri arasında büyük üzüntü yarattı. Bölge halkı, "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi, ekonomik krizin en somut örneklerinden biri olarak görüyor.