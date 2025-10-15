Haberler

İstanbul'daki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti

İstanbul'daki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ekonomik krizin etkisiyle Türkiye'de de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken halkaya Beyoğlu'ndaki popüler bir lokanta da eklendi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti.

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de şirketleri sarsmaya devam ederken, İstanbul'un köklü işletmelerinden biri olan Tarihi Şahin Lokantası da kepenk indirdi. 58 yıldır Beyoğlu'nda hizmet veren ünlü lokanta, artan maliyetler ve ekonomik dar boğaz nedeniyle iflas etti.

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddederek, şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti. Mahkeme, 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle iflasın açılmasına karar verdi.

İFLAS KARARI SİCİL GAZETESİ'NDE İLAN EDİLECEK

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mahkeme, iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine hükmetti.

BEYOĞLU MÜDAVİMLERİ ÜZGÜN

İstanbul'un lezzet duraklarından biri olarak bilinen Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve müdavimleri arasında büyük üzüntü yarattı. Bölge halkı, "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi, ekonomik krizin en somut örneklerinden biri olarak görüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Artık bu kapının açılması an meselesi
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
Bahçeli'den askeri hastanelerle ilgili çağrı: Kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır

Bahçeli'den tarihi çağrı: Kapatılmaları hataydı, açılması sevap olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.