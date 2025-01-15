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İstanbul'da zamlı taksi ücret tarifesi belli oldu

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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte taksilerin açılış ve kısa mesafe ücretleri de değişti. Yeni zammın ardından taksimetrelerin açılış ücreti 42 lira olurken, kısa mesafe ücreti ise 135 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı.

Zam kararının ardından toplu taşımalarda tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi. Zamla birlikte taksilerin açılış ve kısa mesafe ücretleri de değişti.

Yeni zammın ardından taksimetre açılış ücreti 42 lira olurken, kısa mesafe ücreti 135 lira oldu. Minibüslerde de kısa mesafe ücreti 18 liradan 25 liraya yükseldi.

İBB'NİN YÜZDE 46'LIK ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

İstanbul'da zamlı taksi ücret tarifesi belli oldu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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