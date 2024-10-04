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İşyeri ve konut kiralarına %63,47 zam yapılabilir

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Yüksek enflasyonun etkisiyle konut ve işyerleri kiraları da hızla artıyor. Fahiş artışa karşı getirilen %25'in Temmuz ayında kalkmasının ardından, İstanbul'da ortalama kira fiyatları da artış gösterdi. Son TÜFE verileriyle ortaya çıkan üst tavanın uygulanması halinde, megakentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama aylık kira bedeli 39 bin TL'yi geçti.

TÜİK verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 97,87 ile konut grubunda gerçekleşti. TÜFE'de eylül 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 artış gerçekleşti. Böylece işyeri ve konutta yıllık kira artış tavan sınırı da yüzde 63,47 olarak ortaya çıktı.

12 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 63,47

İstanbul'da 10 bin TL kira veren de var, 40 bin ve üzerinde kira ödeyen de. Ancak Endeksa'nın verilerine göre temmuz ayında mega kentte metrekare kira ortalaması 244 TL oldu. Bu rakam 100 metrekarelik bir daire için ortalama 24 bin Türk Lirası'na denk geliyor.

12 aylık enflasyonun %63,47 olarak gerçekleşmesinin ardından, bu rakamların da değişmesi gündemde. Böylece 24 bin lira kira ödeyen bir kiracı, mülk sahibinin %63,47 zam talebiyle artık 39 bin 232 lira ödemek zorunda kalabilir.

KİRA BEDELİ ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINDAN FAZLA

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu bir ortamda, ortalama bir dairenin yeni oranlarla hesaplanacak kira bedeli asgari ücretin iki katından da fazlasına denk geliyor. Bu durumda kira ödeyebilmek için her ailede 2 asgari ücretlinin çalışması bile yeterli olmayabilir.

TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 19.830,73 TL OLDU

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Eylül ayı sonucuna göre;

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.830,73 TL'ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64.595,21 TL'ye,

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 25.706,18 TL'ye yükseldi.

İşyeri ve konut kiralarına %63,47 zam yapılabilir
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Kiralık Daire İstanbul Ekonomi Finans Emlak Yaşam Zam

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