KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Turizm Yatırım Forumu'na katıldı

Küresel turizm yatırımlarının önemli isimleri, 'Tourism Investment Forum (Turizm Yatırım Forumu) - TIF 2026' kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. KKTC Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkelerine yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Forum, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ve Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Foruma konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye bugüne yapılan yatırımların ve devamlılığının önemli olduğunu belirterek, "KKTC'ye yapılan yatırımlar dünyayla yarışan yatırımlardır." dedi.

Ataoğlu, "ADA Kıbrıs" projesiyle ve havayolları ile yapılan anlaşmalar sonucunda KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısının arttığının altını çizdi.

Yeni yatırımcıların ülkede yer almasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Ataoğlu, "KKTC olarak ülkemize gelen yatırımcılara kapımızın her zaman açık olduğunu ve yapılacak yatırımcılara büroksi olarak engellerin olmadığını söylüyoruz. Genç nufüs yatırımcıların yanı sıra yatırımlarda çalışacak kardeşlerimizin de genç olması, çalışmalara sahip çıkması bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Forumun düzenlenmesinden dolayı Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine ve destekçilerine teşekkür eden Fikri Ataoğlu, forumun gelecek yıllarda daha başarılı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turizm Yatırım Forumu kapsamında gün boyunca turizmde sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamı ve finansman başlıkları ele alınacak.

