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İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yeni yılla birlikte zam yapılması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME toplantısında yüzde 55'lik zam teklifi verdi.

İstanbul'da yeni yılla birlikte toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor.6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.

İBB'DEN YÜZDE 55'LİK ZAM TEKLİFİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonunda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.

KABUL EDİLİRSE TEK GEÇİŞ 31 LİRA OLACAK

Yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak. Söz konusu artış oranının aynı şekilde abonman ücretlerine yansıtılması halinde ise 180 biletlik abonman ücretleri 2 bin 433 liraya ulaşmış olacak.

İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKuvvet Mercan:

yakışır

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Haber Yorumlarıyakup yağcı:

Asgari ücretli memur ve emekliye verilen zam bir de belediyenin ulaştırmaya yapacağı zam kıyaslayın bu İstanbullulara az bir de hadi Ekrem İmamoğlu‘nun peşine gitmeye devam

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