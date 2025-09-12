İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 30 Zam Yapıldı

Gülseren KARAPINAR-Doğukan YILMAZ/İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Eylül Ayı 1'inci Olağan Toplantısı'nın 3'üncü oturumu bugün yapıldı. Toplantıda, İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam yapılması teklifi oy çokluğuyla, Yediemin otopark ve çekici ücretlerine zam yapılması teklifi ise oy birliği ile kabul edildi.

İBB Meclisi Eylül Ayı 1'inci Olağan Toplantısı 3'üncü oturumu Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste 30 gündem maddesi görüşüldü. Gündem dışı konuşmalarla başlayan toplantıda, meclis grup başkanları ve üyelerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

YÜZDE 30 ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Gündemin 133'üncü maddesinde yer alan İstanbul'da metro, otobüs, minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servisi ücretlerine yapılacak zamlar ile farklı kalemlerdeki zamları içeren '2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi' maddesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

İETT BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Alınan karar ile birlikte İETT otobüslerinde elektronik tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya, deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü sefer ücreti 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş sefer ücretleri 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücreti 100,45 liradan 130,22 liraya çıktı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 42 LİRADAN 54,50 LİRAYA ÇIKTI

Karar ile birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya yükseldi. Taksilerde zaman tarifesi ücreti ise saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseldi.

MİNİBÜSLERDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 32,50 LİRA OLDU

Minibüslerde 'İndi-bindi' diye bilinen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar olan mesafelerde 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya çıktı. Öğrenci ücreti ise 16 liradan 21 liraya çıktı.

SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Kararla birlikte okul servisi ücretlerinde de 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücreti 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servisi ücretleri ise 1.355 liradan 1.757 liraya yükseldi.

YEDİEMİN OTOPARKI VE ÇEKİCİ ÜCRETLERİNE ZAM

Yediemin otopark ve çekici ücretlerine zam yapılması teklifi de İBB meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Karara göre, Park yasağı olan yerlerden araç çekme ücreti 1.215 TL'den yüzde 48,15 oranında artışla 1.880 liraya yükseldi. Park yasağı dışındaki özel taşıma ücreti 5 kilometreye kadar 1.215 liradan 1.880 liraya yükseldi. Kilometre başına ücret ise yüzde 55,55'lik artışla 45 liradan 70 liraya yükseldi.

YENİ TARİFE 15 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zam tarifesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.