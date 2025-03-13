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İstanbul'da Patlıcan Fiyatlarında Düşüş

İstanbul'da Patlıcan Fiyatlarında Düşüş
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Son bir haftadır dalgalı bir seyir izleyen patlıcan fiyatları İstanbul'da 180 TL'den 100-140 TL'ye geriledi. Hal esnafı, Akdeniz'deki havaların ısınmasının ürün verimini artırarak fiyatların düşmesine neden olduğunu belirtti.

İstanbul'da marketlerde 180 TL'ye kadar yükselen patlıcan fiyatları bugün itibarıyla düşüşe geçti. Son bir haftadır fiyatları dalgalı bir seyir izleyen patlıcan, marketlerde 100 ila 140 TL arasında satılıyor. Sebze halinde ise patlıcan 80 ila 100 TL civarına geriledi.

İstanbul'da son bir haftadır patlıcan fiyatlarında dalgalı bir seyir görüldü. Yüzde 100'e yakın artış gösteren patlıcan fiyatları düşüşe geçti. Marketlerde 180 TL'ye yükselen patlıcan fiyatları 100 ila 140 TL seviyesine kadar geriledi. Hal esnafları ise İstanbul'daki marketlerde fiyatların normali bulmasının birkaç gün alacağını ifade etti. Öte yandan İstanbul'da bazı marketlerde patlıcan bulunmazken, hal esnafı ise fiyat artışının Akdeniz'deki soğuk havalardan kaynaklandığını belirtti. Hal esnafı, bugünlerde Akdeniz'de havaların ısınmasıyla ürün veriminin arttığını ve bu sayede ürünlerin bollaşarak fiyatlarının düştüğüne işaret etti.

İstanbul Yenibosna'daki meyve ve sebze halinde esnaf Nurullah Dağıstanlı, "Patlıcan fiyatları düştü ancak birkaç gün öncesine kadar fiyatlar yüksek seyrediyordu. Patlıcan fiyatları, marketlerde 180 liralara kadar çıkmıştı. Fiyatlar bugün itibarıyla eski seviyelerine geldi. Çünkü Akdeniz'de havalar ısındı, bu vesileyle ürün verimi artarak piyasaya olumlu etki etti. Bu sayede patlıcan fiyatları eski seviyelerine geldi. Şu anda meyve sebze halinde patlıcan ortalama 60 ila 80 lira arasında satılıyor. 1 hafta fiyatlar yükseldi ve geri düştü. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşecek. Marketlerdeki fiyatlar da 3-4 gün sonra eski seviyesine döner. Vatandaşlar da bu fiyatları fark etti. Patlıcan fiyatları geçen hafta tavuk eti fiyatlarını da geçti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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