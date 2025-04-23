İstanbul'da PATA 2025 Yıllık Zirvesi Gerçekleştirildi

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) 2025 Yıllık Zirvesi, 35 destinasyondan 260 delegenin katılımıyla, Sürdürülebilir Bir Gelecek için Zamansız Bilgelik (Timeless Wisdom for a Sustainable Future) temasıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Kamu ve özel sektör temsilcileri, turizm yetkilileri ile akademisyenlerin yer aldığı etkinlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven, PATA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Semone ve PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid konuşma yaptı.

TGA Genel Müdür Vekili Türkseven, Türkiye'nin pek çok tarihi mirasa ve değere ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "İnsanlığın bu ortak hazineleri ve doğal güzellikleri bize bu mirası koruma sorumluluğunu da yüklüyor." dedi.

Ülkenin, dünyanın önde gelen turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirten Türkseven, "2024'te 62 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Türkiye için rekor bir sayıya ulaştık ve dünyanın ilk 5 turizm destinasyonu arasındaki yerimizi sağlamlaştırdık. Bu büyümeyi sadece bir başarı göstergesi olarak değil, aynı zamanda sorumlu bir şekilde yönetilmesi gereken bir fırsat olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkseven, sektörde sürdürülebilirliğin kapsamlı dönüşüm gerektirdiğini ve bu anlamda belirlediği yol haritasıyla Türkiye'nin küresel arenada öne çıktığını söyleyerek, "Geleceğe baktığımızda, Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğunun diğer ülkelere de örnek olmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

PATA Yönetim Kurulu Başkanı Semone de PATA'nın turizmin sorumlu şekilde yapıldığında bir iyilik gücü olabileceğine inananlardan oluşan bir hareket olduğunu ve bu inancın, zirveyle bir kez daha pekiştiğini kaydederek, "Hep birlikte, sadece Asya Pasifik için değil, dünya için de daha anlamlı, barışçıl ve refah dolu bir turizmin temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizmin uzun zamandır pazarlama odaklı olduğunu ve bu süreçte yönetiminin göz ardı edildiğini ifade eden Semone, "Fakat, şimdi bir dönüşüm görüyorum ve zirve boyunca bunu hissettim. Destinasyonlarımız üzerindeki baskı giderek artarken, artık turizmin yönetimine de en az pazarlamaya harcadığımız kadar, hatta belki daha fazla, kaynak ayırmamız gerektiğinin farkına varıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid ise turizmin gelecek nesiller boyunca gelişmesi için yalnızca rakamlara ve elde edilen kara bakılmaması gerektiğini belirterek, "PATA üyeleri olarak güçlü bir rolünüz var. Liderliğiniz, yenilikçiliğiniz ve işbirliğiniz sayesinde kapsayıcı, dayanıklı ve anlamlı bir turizm ekonomisi şekillendirebiliriz." görüşünü paylaştı.

Zirve bugün sona erecek.