İstanbul'da otellerin yüzde 80'i doldu

Türkiye genelinde Mayıs ayında otel dolulukları yüzde 70,3 olarak gerçekleşti. İstanbul'daki doluluk oranı Mayıs ayında yüzde 78,4 oldu.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Haziran ayı geleneksel buluşması gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, TÜROB üyeleri ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Turizmde son iki yıldır pandemi nedeniyle hasret kalınan canlılığa yeniden merhaba demenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Mevcut şartlarda 2022'nin 2021'den çok daha iyi bir yıl olacağı kesin görünüyor. 2019 yılını da geçme ihtimali çok yüksek. Gelecek yıl ise yani 2023 yılının turizmde çok daha iyi bir yıl olacağını, takip eden yıllarda turizm gelirlerimizin artarak çok ciddi noktalara geleceğini ve özellikle İstanbul'un dünyada yine parlayan ilk beş destinasyondan biri olacağını umuyoruz" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada turizm sektörünün salgında dalgalanmalara maruz kaldığını hatırlatan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,"Bu yılın ilk çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolara yükseldi. Tüm turizm paydaşlarının ve sektör kuruluşlarının alın teri ve emeğiyle gelinen bu nokta, Türkiye ve İstanbul turizminin kalkışa geçtiği noktadır" dedi.

ERESİN: "TÜRKİYE GENELİNDE OTEL DOLULUKLARI MAYIS 2022'DE YÜZDE 70,3 OLDU"

Türkiye geneli ve İstanbul'un doluluk oranlarını açıklayan Eresin, "Türkiye genelinde otel dolulukları Mayıs 2022'de yüzde 70,3, ADR olarak adlandırılan günlük satılan oda bedeli 103.9 Euro, RevPAR olarak adlandırılan oda başı gelirler 73.1 Euro oldu. Mayıs 2019'da otel dolulukları yüzde 54.6, oda bedeli 68.5, odabaşı gelirler 37.3 Euro olmuştu. Türkiye genelinde ilk 5 ayda ise doluluklar yüzde 59.8, oda bedeli 84.5 Euro, oda gelirleri ise 50.5 Euro olarak gerçekleşti. 2019'un beş aynında doluluklar yüzde 62.6, oda bedeli 65.5 Euro, oda başı gelirler de 41.0 Euro olmuştu. Geçmiş dönemle karşılaştırma yaparken turizmde kayıp yıllar olarak kabul ettiğimiz 2020 ve 2021 yıllarını hiç dikkate almıyoruz ve sadece 2019 yılı ile kıyaslama yapıyoruz artık" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA MAYIS 2022 OTEL DOLULUKLARI YÜZDE 78,4 OLDU"

İstanbul'un doluluk oranlarında değinen Eresin, "İstanbul'da Mayıs 2022 otel dolulukları yüzde 78.4 oldu. 2019 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 58.2 olmuştu. Bu yılın ilk 5 ayına baktığımızda ise İstanbul'da doluluklar yüzde 66.8 olarak gerçekleşti. 2019'un ilk 5 ayında bu oran yüze 69 olmuştu. Görüldüğü gibi doluluklarda mayıs ayı bazında 2019'un üzerindeyiz, ancak ilk 5 aylık dönem itibariyle henüz 2019'un gerisindeyiz. dedi.

"İSTANBUL AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

Son olarak İstanbul'daki satılan oda rakamlarını açıklayan Eresin, "İstanbul'da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022'de 127.4 Euro oldu. 2019 yılında bu rakam 81.7 olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinde odabaşı elde edilen gelirler ise Mayıs 2022'de 99.8 Euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 47.5 Euro olmuştu. Ocak-Mayıs döneminde; günlük satılan oda bedelimiz 2022'de 104,98 Euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 80.4 Euro olmuştu. Ocak-Mayıs 2022'de; toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler 2022'de 70.1 Euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 55.5 Euro olmuştu" diyerek sözlerini tamamladı.

AVDAGİÇ: "İSTANBUL'DA 2022'NİN İLK 5 AYINDA 5 MİLYON 284 BİN 714 YABANCIYI AĞIRLADIK"

Turizm sektörünün salgında dalgalanmalara maruz kaldığını hatırlatan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye ve İstanbul turizmde dünyaya kıyasla, salgın sonrasında hızla yükselişe geçti. İstanbul'da 2022'nin ilk 5 ayında 5 milyon 284 bin 714 yabancıyı ağırladık. Bu rakamlar içinde bulunduğumuz aylarda daha da artacaktır. Hem ülkemiz, hem şehrimiz 2022 yılına ekonomik anlamda da hızlı bir başlangıç yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolara yükseldi. Tüm turizm paydaşlarının ve sektör kuruluşlarının alın teri ve emeğiyle gelinen bu nokta, Türkiye ve İstanbul turizminin kalkışa geçtiği noktadır" ifadelerini kullandı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi