İstanbul'da Intermob Fuarı 38 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı Intermob, Türkiye dahil 116 ülkeden 38 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 26'ncısı düzenlenen fuar, 12-15 Eylül'de İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve 550'den fazla yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuar, Türkiye dahil toplam 116 ülkeden 38 bin 60 kişi tarafından ziyaret edildi.

Mobilya endüstrisinde yeni yatırımlar ve iş bağlantıları için önemli bir zemin oluşturan fuar, mobilya aksesuarlarından döşemelik malzeme ve ekipmanlara, orman ürünlerinden mobilya kimyasallarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sundu. Ziyaretçiler, gelecekteki mobilya eğilimlerini inceleme ve yeni tedarikçilerle tanışma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Intermob 2024'ün Türk mobilya sektörünün gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Öner, fuarın kazandığı başarının sektörün geleceğine dair umutları artırdığını kaydederek, "Fuar sayesinde gerçekleşen sayısız iş anlaşmasının, ülkemizin ihracatına ve ekonomimize önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Intermob Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine ve ülkemizin mobilya üretimindeki dünya liderleri arasında yer almasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Intermob Fuarı, 25-28 Eylül 2025'te Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde tekrar düzenlenecek.???????