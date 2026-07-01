Haziran ayında İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 35,94 oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,14 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,94 oldu.

İstanbul'un Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,14 olarak gerçekleşti. 2025 Haziran ayına göre 2026 Haziran ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 35,94 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre haberleşme harcama grubunda yüzde 4,28, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 4,20, ev eşyası harcama grubunda yüzde 3,14, konut harcama grubunda yüzde 2,37, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,25, sağlık harcama grubunda yüzde 0,75, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 0,65, eğlence ve kültür harcama grubunda yüzde 0,12 artış izlenirken, giyim ve ayakkabı harcama grubunda yüzde - 2,21, ulaştırma harcama grubunda yüzde -0,95 azalış izlendi. eğitim harcama grubunda değişim gözlenmedi.

İstanbul'da 2026 Haziran ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; haberleşme, alkollü içecekler ve tütün ile ev eşyası harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, konut harcamaları ve gıda ve alkolsüz içecekler harcama gruplarında kısmi mevsim etkisi ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile giyim ve ayakkabı harcamaları ve ulaştırma harcama gruplarında gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

2026 Haziran ayında en yüksek grup artışı Haberleşme harcama grubunda (yüzde 4,28), en yüksek grup azalışı ise Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (-2,21) izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Mayıs ayında yüzde 1,58 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Haziran ayında yüzde 3 oranında arttı.

2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 24,65, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,71 oldu.

Haziran 2026'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 8,18, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,23, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,79, madenler grubunda yüzde 0,51, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,14 artış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Haziran ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; madenlerde yüzde 33,51, İnşaat malzemelerinde yüzde 28,64, gıda maddelerinde yüzde 26,93, yakacak ve enerjide yüzde 22,58, mensucatta yüzde 15,97, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,97, kimyevi maddelerde yüzde 9,77 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı