İstanbul'da "Gece Metrosu" seferleri yeniden başladı - Haberler

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İstanbul'da "Gece Metrosu" seferleri yeniden başladı

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Pandemi nedeniyle ara verilen İstanbul'daki gece metro seferleri yeniden başladı. Buna göre; Metro İstanbul'un işletmesindeki 5 metro hattında, bugün saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz olarak sürecek. Yolcular, gece metrosundan çift ücret tarifesi ile yararlanabilecek.

İstanbul'da metro ulaşımında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen gece seferleri yeniden başladı. Buna göre Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 6 metro hattında "Gece Metrosu" seferleri bu sabah saat 06.00 itibariyle başlayan sefer, Pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz şekilde sürecek.

Gece işletmesi yapılacak hatlar şöyle;

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

ÇİFT ÜCRET TARİFESİ

30 Ağustos 2019 itibari ile başlayan gece metrosunda Çift Ücret tarifesi uygulanmaktadır. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında, ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil edilmektedir. Sistem sabah 05:30'da gece seferlerinin bitimi ile birlikte normal tarife üzerinden ücret tahsiline dönmektedir.

İstanbul'da 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

İstanbul, Metro, Ekonomi, Güncel, Haberler

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