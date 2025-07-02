İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 39,8480 liradan, avro ise 47,1210 liradan işlem görüyor. Dünkü verilere göre doları 39,8350, avroyu ise 47,0160 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8480 liradan, avro 47,1210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,8460 liradan alınan dolar, 39,8480 liradan satılıyor. 47,1190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1210 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,8350, avronun satış fiyatı ise 47,0160 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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