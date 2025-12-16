Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,7030 liradan, avro ise 50,1760 liradan işlem görmeye başladı. Dolar ve avronun önceki günkü satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında küçük bir değişim gözlemleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,7030 liradan, avro 50,1760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,7010 liradan alınan dolar, 42,7030 liradan satılıyor. 50,1740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,1760 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,6970, avronun satış fiyatı ise 50,1950 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi