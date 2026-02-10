Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Haberler

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6010 liradan, avro ise 51,9560 liradan işlem görüyor. Dünün rakamlarına göre dolarda küçük bir artış yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6010 liradan, avro 51,9560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,5990 liradan alınan dolar, 43,6010 liradan satılıyor. 51,9540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9560 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,5960, avronun satış fiyatı ise 51,9360 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
