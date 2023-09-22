İstanbul'da çalışan çift, Malatya'da yumurta tavuğu üreticisi oldu

İstanbul'da özel sektörde çalışırken işlerini bırakarak Malatya'ya yerleşen çift, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle yumurta tavuğu üreticisi oldu. 7 yıl önce başladıkları yumurtalık tavuk yetiştiriciliği şu an 40 bin tavuk kapasitesine ulaşmış durumda.

İstanbul'da özel sektörde çalışırken işlerini bırakarak Malatya'ya yerleşen çift, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle yumurta tavuğu üreticisi oldu.

Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesi'nde TKDK desteğiyle 7 yıl önce yumurtalık tavuk yetiştirmeye başlayan 36 yaşındaki Nurhan Beyhan Gürcü, AA muhabirine, eşi Ömer Gürcü ile İstanbul'da özel sektörde çalıştıklarını, 2016 yılında devletin genç çiftçilere destek verdiğini öğrendikten sonra kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Eşinin babasından kalan arazide tavuk yetiştirmek için girişimde bulunduklarını belirten Gürcü, şöyle konuştu:

"Eşimin hayaliydi tavuk üretmek. Devlet desteğiyle 2016 yılında gerçekleşti, aynı yıl 750 tavukla yumurta üretimine başladık, sonra kafesleri büyüttük. Yumurtanın yanında yumurta tavuğu satalım dedik. Kuluçka makinesi aldık, civcivler çıkmaya başlayınca yumurtalık tavuk üretimine başladık. 81 ile yumurtalık tavuk gönderiyoruz, şu an tamamen yumurtalık tavuk satıyoruz. Her yere tavuk gönderiyoruz, bizim için sınır yok. 2 bin metrekare kapalı alanda üretimimizi sürdürüyoruz.

Bu işe hiçbir şey bilmeden başladım. İstanbul'da doğdum, köy işini bilmezdim. Çok zorluk çektim ama alıştım, yapamam diye bir şey yok, her şey yapılıyor istenince. Eşimle birlikte el ele, sırt sırta vererek bugünlere geldik. Benim en büyük destekçim eşim oldu."

Yılda 40 bin yumurta tavuğu yetiştiriliyor

Ömer Gürcü de genç çiftçilere sağlanan desteklerle başladıkları yumurta üretimini yumurtalık tavuk yetiştiriciliğiyle sürdürdüklerini dile getirdi.

Bulundukları bölgede kış şartlarının ağır olmasından dolayı yumurta satışı için gidip gelmelerinin zor olduğunu söyleyen Gürcü, "Buraya kar fazla yağıyor, biz de kendi civcivimizi, tavuğumuzu üretelim dedik. TKDK'den aldığımız desteklerle yatırım yaptık. 81 ildeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile anlaşmamız var. İnternet üzerinden satış yapıyoruz, tüm illere tavuk gönderiyoruz. Yıllık 40 bin tavuk üretiyoruz. Yıllık 100 bin kapasitemiz var." dedi.