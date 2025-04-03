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İstanbul'da Boykot Çağrısı Beklenen Etkiyi Yaratmadı

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Muhalefetin ekonomik boykot çağrısına rağmen İstanbul'da alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar günlük yaşamlarına normal şekilde devam etti.

İstanbul'da boykot çağrısı karşılık bulmadı: AVM ve restoranlarda yoğunluk dikkat çekti

Muhalefetin ekonomik boykot çağrısı karşılık bulmadı

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar muhalefetin boykot çağrısına kulak asmadı. Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi semtlerde alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ise günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart'ta boykot çağrısı yapmıştı.

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan üniversite öğrencileri ise aldıkları kararla 2 Nisan'da kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurdu.

İstanbul'da bu durum muhalefetin boykot çağrısının tam tersine alışveriş merkezlerine ve restoranlara yoğunluk olarak yansıdı. Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi semtlerde alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ise günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam etti.

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İstanbul'da Boykot Çağrısı Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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